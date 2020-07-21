Режим ЧС из-за фекалий надолго накрыл Дубовку Волгоградской области





В Дубовке Волгоградской области продолжает действовать введенный 13 июля режим ЧС. Как стало известно ИА «Высота 102», местные жители по-прежнему испытывают проблемы с получением услуг по вывозу ЖБО. Сотни собственников домовладений вынуждены занимать очередь, чтобы одна из двух муниципальных ассенизаторских машин однажды приехала и откачала содержимое септиков.





Напомним, глава администрации Дубовки ввел режим повышенной готовности функционирования территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС после того, как в городе оказались катастрофически переполнены септики – люди массово отказались платить обнаглевшим частным ассенизаторам и на народном сходе потребовали решить вопрос с предоставлением услуги муниципалитетом по вменяемым ценам.

Планировалось, что местному МП «Водоканал» по силам решить острый вопрос. Однако, сейчас на официальном сайте городской администрации власти предлагают жителям Дубовки платить за откачку септиков ООО «РосПромЭко», ценник при этом абсолютно неприемлем для основной части населения.

Как пояснил ИА «Высота 102» депутат думы городского поселения Дубовка Иван Казаков, проблема останется проблемой, пока не будут построены очистные сооружения. На это требуется 88 миллионов рублей, но где взять деньги местные власти не знают.











