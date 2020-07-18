В Волгограде возобновляется движение электричек до аэропорта

Общество 18.07.2020 19:29
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18.07.2020 19:29
С 1 августа в Волгоградской области возобновляется движение ряда электричек, в том числе до аэропорта и обратно, сообщает ИА «Высота 102». По информации Приволжской железной дороги, в соответствии с решением комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области со следующего месяца будут курсировать следующие пригородные поезда:
- № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка ежедневно в 14:06, прибытием на о.п. Аэропорт в 15:27;
- № 6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт ежедневно в 15:43, прибытием на ст. Шпалопропитка в 17:15;
- № 6327 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка отправлением со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 10:40, прибытием на ст. Шпалопропитка в 11:56.
Городская электричка № 6314 с 1 августа будет курсировать по маршруту Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская (вместо Шпалопропитка – Волгоград-1). Она будет отправляться со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 12:56, прибывать на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 14:32.
С того же дня пригородный поезд № 6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка будет отправляться со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 14:12 (на 2 минуты раньше), прибывать на конечную ст. Шпалопропитка в 15:37.
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