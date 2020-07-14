Трое детей пострадали в ДТП под Волгоградом из-за женщины-водителя





Три девочки 4, 7 и 10 лет пострадали в столкновении двух легковушек в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИИ "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 42 км автодороги "Волжский – Средняя Ахтуба – Ленинск".

43-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-21070", двигаясь из Волжского в сторону Астрахани, при повороте совершила столкновение с автомашиной "Лада-211240", под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомашины "ВАЗ-21070". Детей госпитализировали в больницу.



