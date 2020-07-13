Общество

В Дубовке Волгоградской области ввели режим ЧС из-за фекалий

Общество 13.07.2020 18:59
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13.07.2020 18:59


Коллапс из-за проблем с вывозом ЖБО вынудил главу администрации Дубовки ввести режим повышенной готовности функционирования территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС, сообщает ИА «Высота 102». Директору местного МП «Водоканал» поручено решить вопрос по предоставлению населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов. Для этого планируется изыскать финансы и приобрести ассенизаторскую машину. Кроме того, спецтранспортом должно помочь МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка».  
В последние дни в городе оказались катастрофически переполнены септики домовладений – люди отказались платить частным ассенизаторам и на народном сходе потребовали решить вопрос с предоставлением услуги муниципалитетом по вменяемым ценам. Как пояснил  ИА «Высота 102» депутат думы городского поселения Дубовка  Иван Казаков, выходом из ситуации могло бы стать создание специализированного  городского предприятия, а также возведение очистных сооружений, которые уже давно должны быть построены по решению суда, но местные власти не способны решить денежный вопрос – требуется сумма в 88 миллионов рублей. 

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