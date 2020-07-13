В аптеках Волгограда появятся свежие пиявки

Общество 13.07.2020 12:11
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13.07.2020 12:11
ГУП "Волгофарм" заключило контракт на поставку медицинских пиявок с единственным поставщиком - ЗАО "Международный Центр Пиявки". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие документы появились на сайт госзакупок.
Стоимость контракта, который рассчитан на июль 2020 - декабрь 2022 года, составляет 4,5 миллиона рублей. От поставщика ждут поставок живых беспозвоночных, свежих или охлажденных. Пиявки будут поставлены в аптеки ГУП "Волгофарм".
Стоимость одной пиявки, которая не должна превышать по весу 2 грамм, составляет от 67 до 70 рублей в зависимости от объема закупки. Так, при поставке сразу 3000 пиявок их стоимость будет составлять 67 рублей за штуку, а поставка 1000 штук обойдется дороже. По примерным подсчетам, на 4,5 миллиона рублей можно приобрести порядка 65 тысяч пиявок.
Отметим, что медицинские пиявки используются при гирудотерапии (лечение пиявками). Выращивают лечебных кровососов на специальных биофабриках. Считается, что лечебные пиявки воздействуют на организм сразу в трех направлениях: кровь, лимфу и энергетику.
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