Под Волгоградом запрещенные «Свидетели Иеговы» незаконно подарили недвижимость коллегам в Дании





Отчуждение имущества в собственность государства коснулось расположенных в Котово Волгоградской области одноэтажного здания и земельного участка площадью 749 кв.м., безвозмездно переданных братьям в Дании местными адептами запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Котовского района.

Согласно материалам прокурорской проверки договор пожертвования помещения для религиозных собраний, был заключен с целью уйти от процедуры отчуждения имущества в собственность государства. Выявленные факты стали основанием для предъявления прокуратурой Котовского района в суд иска о признании недействительным договора пожертвования недвижимого имущества и признания права собственности за Российской Федерацией.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме решением районного суда.





Напомним, в 2017 году в России религиозная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и ликвидирована. Имущество организации обращено в доход государства. Решение вынес Верховный суд.



