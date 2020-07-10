Под Волгоградом запрещенные «Свидетели Иеговы» незаконно подарили недвижимость коллегам в Дании

Общество 10.07.2020 11:40
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10.07.2020 11:40
Отчуждение имущества в собственность государства коснулось расположенных в Котово Волгоградской области одноэтажного здания и земельного участка площадью 749 кв.м., безвозмездно переданных братьям в Дании местными адептами запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Котовского района.
Согласно материалам прокурорской проверки договор пожертвования помещения для религиозных собраний, был заключен с целью уйти от процедуры отчуждения имущества в собственность государства. Выявленные факты стали основанием для предъявления прокуратурой Котовского района в суд иска о признании недействительным договора пожертвования недвижимого имущества и признания права собственности за Российской Федерацией.
Исковые требования удовлетворены в полном объеме решением районного суда.
Напомним, в 2017 году в России религиозная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и ликвидирована. Имущество организации обращено в доход государства. Решение вынес Верховный суд.
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