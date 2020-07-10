«Не дай Бог, заполыхает»: в безводном поселке Волгоградской области ржавеет пожарная машина

Общество 10.07.2020 08:56
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10.07.2020 08:56
Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области бьют тревогу – в их населенном пункте вот уже какой день нет воды. «Вода исчезла несколько дней назад, мы позвонили в МЧС, попросили помощи. После этого нам установили график подачи воды – на каждые улицы в определенные дни. Но график не соблюдается. Там, где ее должны были дать вчера, воды не было», - рассказали жители. Люди волнуются не на шутку: в Волгоградской области только потушили серьезные пожары. Не дай Бог, говорят они, заполыхает поселок – тушить пожар будет просто нечем. И не из чего. Пожарная цистерна, которую Профсоюзнинское сельское поселение получило несколько лет назад, вот уже больше года находится в непригодном состоянии. В машине выбиты стекла, ездить она не в состоянии – ей требуется ремонт. «До Даниловки от нашего поселка 30 километров – пока приедут тушить к нам пожар, ничего может не остаться, - рассказывают жители. – У нас уже недавно был подобный случай. Хорошо, сгорел только сарай в одном дворе. На главу поселения хозяева даже в суд подавали за то, что не обеспечила пожарную безопасность. Но с той поры ничего не изменилось. Очень просим власти региона, прокуратуру обратить внимание на эту ситуацию, пока не поздно и не случилось беды».
Напомним, в поселке Профсоюзник – давние проблемы с водой. Зимой 2018 года жители поселка даже выходили на митинг, где требовали ремонта дорог и строительства нового водопровода, на проект которого, по утверждению проживающих здесь людей, еще в 2012 году было выделено около 1,5 миллиона рублей. Жители тогда выразили недоверие главе поселения Зое Затесовой, а также партии «Единая Россия», устав от пустых обещаний решить проблемы граждан. После этого глава Даниловского района Сергей Копытов вновь пообещал, что в 2019 году власти займутся решением вопроса с нормальным водоснабжением поселка.
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