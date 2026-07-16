



Социальные сети на стали связующим звеном между жителями Волгоградской области и властью. Через официальные страницы можно узнать новости, уточнить работу госучреждений и даже пожаловаться на коммунальные проблемы. Но чем популярнее такой формат, тем больше мошенников пытаются нажиться на доверии – создают фейковые аккаунты, собирают персональные данные и распространяют ложную информацию.

Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты Центра управления регионом Волгоградской области (ЦУР) дают простую, но важную рекомендацию.

Шаг 1. Ищите серую отметку «Госорганизация»

Главный признак подлинности сообщества во «ВКонтакте» – серая метка «Госорганизация» под названием страницы. Она появляется только после официальной верификации через портал Госуслуг. Если такой отметки нет – перед вами не официальный источник.

Шаг 2. Пользуйтесь виджетами для обратной связи

Настоящие госпаблики дают больше, чем просто информацию. На их страницах есть виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение», интегрированные с Госуслугами. Обращения через них сразу попадают к ответственным специалистам – быстро, безопасно и без посредников.

Шаг 3. Проверяйте цифры

В Волгоградской области сегодня работают более 5000 официальных госпабликов – это страницы органов власти, больниц, школ, детских садов и других госучреждений. Если сомневаетесь, зайдите на официальный сайт организации и проверьте ссылку на соцсети.

Зачем это нужно

Как отмечает руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин, госпаблики формируют защищенное цифровое пространство для общения жителей с органами власти.

– Система верификации позволяет пользователям быть уверенными, что они получают информацию из официального источника и взаимодействуют с реальными представителями госучреждений, – отмечает он.

Развитие сети госпабликов – часть курса губернатора Андрея Бочарова на открытость власти и укрепление обратной связи с жителями. Мнение волгоградцев остается одним из главных ориентиров при принятии решений.