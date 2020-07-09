Под Волгоградом девятиклассника подозревают в двойном убийстве

Происшествия 09.07.2020 21:54
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09.07.2020 21:54
По подозрению в убийстве двоих мужчин 51 и 62 лет в селе Лог Волгоградской области задержан 16-летний подросток, сообщает ИА «Высота 102».
По информации СУ СКР по региону, тела мужчин с колото-резанными ранениями спины и живота были обнаружены сегодня в частном доме, принадлежавшем одному из убитых. По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
В ходе расследования установлено, что смертельные ранения потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и 16-летним жителем села Лог. Подросток, который ранее был судим за кражу, пришел в гости к 62-летнему мужчине, чтобы посмотреть недавно арендованный им для проживания дом. Там он встретил 51-летнего знакомого, который в какой-то момент стал высказывать в отношении подростка нелицеприятные выражения. Это стало поводом для драки и убийства. Своего обидчика подросток ударил табуретом по голове, а потом ножом в живот. В разгар ссоры все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанного, хозяина домовладения он убил ударами ножа в спину, чтобы тот не сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Установлено, что сразу после инцидента подозреваемый отправился домой к родственникам, где и был задержан.
По данным «Высоты 102», подросток, который перешел в 9 класс, состоит на учёте у врача-психиатра. Также он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, склонен к агрессии. Известно, что убитые подростком мужчины также были ранее судимы.
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