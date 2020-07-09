Происшествия

Под Волгоградом девятиклассника подозревают в двойном убийстве

Происшествия 09.07.2020 21:54
0
09.07.2020 21:54


По подозрению в убийстве двоих мужчин 51 и 62 лет в селе Лог Волгоградской области задержан 16-летний подросток, сообщает ИА «Высота 102».
По информации СУ СКР по региону, тела мужчин с колото-резанными ранениями спины и живота были обнаружены сегодня в частном доме, принадлежавшем одному из убитых. По данному факту Иловлинским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
В ходе расследования установлено, что смертельные ранения потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и 16-летним жителем села Лог. Подросток, который ранее был судим за кражу, пришел в гости к 62-летнему мужчине, чтобы  посмотреть недавно арендованный им для проживания дом. Там он встретил 51-летнего знакомого, который в какой-то момент стал высказывать в  отношении подростка нелицеприятные выражения. Это стало поводом для драки и убийства. Своего обидчика подросток ударил табуретом по голове, а потом ножом в живот. В разгар ссоры все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанного, хозяина домовладения он убил ударами ножа в спину, чтобы тот не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. 
Установлено, что сразу после инцидента подозреваемый отправился домой к родственникам, где и был задержан.
По данным «Высоты 102», подросток, который перешел в 9 класс, состоит на учёте у врача-психиатра. Также он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, склонен к агрессии. Известно, что убитые подростком мужчины также были ранее судимы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Происшествия
09.07.2020 10:55
Происшествия 09.07.2020 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.07.2020 09:27
Происшествия 09.07.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 17:54
Происшествия 08.07.2020 17:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 17:29
Происшествия 08.07.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 16:24
Происшествия 08.07.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 15:49
Происшествия 08.07.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 10:08
Происшествия 08.07.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.07.2020 09:02
Происшествия 08.07.2020 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2020 17:55
Происшествия 07.07.2020 17:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2020 17:32
Происшествия 07.07.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2020 10:37
Происшествия 07.07.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.07.2020 09:02
Происшествия 07.07.2020 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 17:47
Происшествия 06.07.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 14:44
Происшествия 06.07.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2020 13:34
Происшествия 06.07.2020 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:15
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
21:54
Под Волгоградом девятиклассника подозревают в двойном убийствеСмотреть фотографии
20:11
Закрыт и печален: благоустройству парка Гагарина в Волгограде не видно концаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В Волгограде на директора клиники завели дело о невыплате пособия по беременности и родамСмотреть фотографии
17:23
Банк «Открытие»: жители России назвали Сочи и Крым главными туристическими активами страныСмотреть фотографии
17:07
Полиция нашла водителя-беспредельщика, который гонял по встречке на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Не давить на Волгоградскую облдуму по вопросу о времени призвали из сенатаСмотреть фотографии
15:45
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»Смотреть фотографии
15:11
Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СКСмотреть фотографии
14:20
Прокурор покинул Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:52
В Сочи и Крыму готовятся отдохнуть депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:47
Президент АК ТПГ «БИС» Александр Назаров: строительство центрального проспекта логически завершит проект ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
12:38
А воды-то нет: Палласовский район ставит рекорды по издевательствам над жителямиСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытиюСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больницСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом сильный пожар возник из-за окурка: подозреваемый задержанСмотреть фотографии
11:19
Жителям Волгоградской области напомнили о подаче налоговых декларацийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В центре Волгограда демонтируют «пустивший корни» магазин алкоголяСмотреть фотографии
10:55
Тлеющий лесной пожар в Волгоградской области заливают водой с вертолетаСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской облдуме заговорили о новом референдуме по времениСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Социальная дистанция потребовала огромного зала для депутатов облдумы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Задержан губернатор: главу Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателейСмотреть фотографии
09:50
Сложная ночь и тревожное утро: все пожары в Волгоградской области локализованыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Под Волгоградом пьяный водитель угробил детей и сбежал с места ДТПСмотреть фотографии
08:58
Трамвай №3 заменят маршрутками на время ремонта путей в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде медики лаборатории ФСИН возмущены отсутствием выплат за COVID-19Смотреть фотографии
20:14
Адова жара: авиация МЧС летит тушить пожары в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
«Вот это вляпались!»: сомнительный опрос подбросил проблем Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
17:54
Полицейские подняты по тревоге из-за пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 