



Стрельба произошла накануне на территории машинного двора сельхозпредприятия в селе Каменный Брод Ольховского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в полицию обратился 56-летний пострадавший, сообщив, что бывший подчиненный выстрелил в него из ружья, ранив в ногу.

Полицейские установили, что 53-летний механизатор сельскохозяйственной организации из-за недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям был уволен бригадиром. Считая, что его уволили несправедливо, мужчина затеял ссору с руководителем. Видя, что бригадир менять свое решение не собирается, механизатор оправился домой, взял гладкоствольное охотничье ружье ИЖ и, вернувшись, дважды выстрелил, ранив бригадира в ногу.

Подозреваемый задержан. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел отомстить за несправедливое увольнение.



