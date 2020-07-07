Общество

К сильной жаре в Волгоградской области добавляются грозы и град

Общество 07.07.2020 14:01
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07.07.2020 14:01


Грозы с усилением ветра порывами до 20 м/с, а также град ожидаются сегодня до конца суток в отдельных районах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предупреждение ГУ МЧС по региону. Ранее спасатели предупреждали об установившейся сильной жаре - сегодня и завтра в отдельных районах Волгоградской области воздух прогреется  до +40ºС….+42 ºС.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».

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