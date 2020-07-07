Происшествия

Волгоградцы нашли на пляже реактивный снаряд от "Катюши"

Происшествия 07.07.2020 10:37
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07.07.2020 10:37


Реактивный снаряд от системы залпового огня БМ-13 "Катюша" обнаружили отдыхающие на пляже острова Голодный в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, заявка на разминирование данного боеприпаса времен Великой Отечественной войны поступила в мотострелковое соединение через военный комиссариат Волгоградской области. 
Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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