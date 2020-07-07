Волгоградцы нашли на пляже реактивный снаряд от "Катюши"

Происшествия 07.07.2020 10:37
0
07.07.2020 10:37
Реактивный снаряд от системы залпового огня БМ-13 "Катюша" обнаружили отдыхающие на пляже острова Голодный в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, заявка на разминирование данного боеприпаса времен Великой Отечественной войны поступила в мотострелковое соединение через военный комиссариат Волгоградской области.
Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Реклама
Браконьерскую рыбалку на Хопре пресекли силовики в Волгоградской области07.07.2020 11:16
Происшествия 07.07.2020 11:16
Волгоградка пострадала от брошенной в нее светошумовой гранаты07.07.2020 09:02
Происшествия 07.07.2020 09:02
В Волгограде легковушку расплющило под многотонным грузовиком (ВИДЕО)06.07.2020 17:47
Происшествия 06.07.2020 17:47
Домой - с ветерком: под Волгоградом уставший пешеход угнал автомобиль06.07.2020 14:44
Происшествия 06.07.2020 14:44
В Волгограде четверо безработных промышляли вымогательством06.07.2020 13:34
Происшествия 06.07.2020 13:34
Под Волгоградом иномарка сама протаранила забор06.07.2020 11:09
Происшествия 06.07.2020 11:09
Заснул за рулем: мать и дочь из Саратова погибли в жутком ДТП под Волгоградом06.07.2020 10:31
Происшествия 06.07.2020 10:31
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтане06.07.2020 00:19
Происшествия 06.07.2020 00:19
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассе05.07.2020 18:34
Происшествия 05.07.2020 18:34
В Волгоградской области легковушка «обняла» дерево, есть пострадавшие05.07.2020 10:11
Происшествия 05.07.2020 10:11
В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное дерево05.07.2020 09:00
Происшествия 05.07.2020 09:00
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акация04.07.2020 17:47
Происшествия 04.07.2020 17:47
В Волгограде тройное ДТП из-за упрямого водителя попало на видео04.07.2020 10:40
Происшествия 04.07.2020 10:40
Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской области04.07.2020 10:12
Происшествия 04.07.2020 10:12
Под Волгоградом в перевернувшейся машине пострадали трое04.07.2020 09:45
Происшествия 04.07.2020 09:45
Реклама