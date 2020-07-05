Общество

Стройфирму в Волгограде обязали оплатить расходы на депортацию нелегала в Гвинею

Общество 05.07.2020 13:28
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05.07.2020 13:28


Управление ФССП России по Волгоградской области взыскало со строительной фирмы расходы, понесенные на обеспечение выдворения за пределы России гражданина Гвинеи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с ООО «СтройТехИнвест», которое  привлекло к трудовой деятельности иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу, взыскана стоимость билета в сумме 11 756 рублей и госпошлина.
Согласно материалам дела, постановлением об административном правонарушении ГУ МВД России по Волгоградской области от 01.06.2019 организация была признана виновной по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) с назначением административного наказания. Гражданин Гвинеи был депортирован за пределы РФ еще в марте 2019 года.
Решение арбитража может быть оспорено в апелляционном порядке.

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