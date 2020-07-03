Общество

Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумы

Общество 03.07.2020 19:48
0
03.07.2020 19:48


Сын оскандалившегося на всю страну экс-депутата облдумы Гасана Набиева сегодня не смог вернуться в ряды судейского сообщества. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области оставила без удовлетворения заявление Набиева Рашада Гасан оглы о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения региональной квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий судьи Клетского районного суда, сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов области.
Как сообщалось ранее, полномочия судьи Клетского районного суда Набиева Рашада Гасана оглы были прекращены 26 апреля 2019 года. Поводом для такого решения стало представление и.о. председателя Волгоградского облсуда Дмитрия Туленкова о досрочном прекращении полномочий Рашада Гасана оглы Набиева в связи с основанием подпункта 6 пункта 1 ст. 14 Закона о статусе судей в Российской Федерации. Этот пункт предусматривает прекращение полномочий судьи в связи с «приобретением гражданства иностранного государства». Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином  Азербайджана.
Рашад Гасан оглы Набиев был назначен должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области  Указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период. 

Напомним, отец бывшего судьи - Гасан Набиев потерял мандат депутата Волгоградской областной думы после того, как выступил на заседании с судьбоносной речью про тех, кто получает маленькие пенсии. Из уст депутата-единоросса прозвучало обидевшее многих простых людей мнение, что пенсии в 8 тысяч рублей получают только «алкаши и тунеядцы».
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
03.07.2020 21:33
Общество 03.07.2020 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 19:26
Общество 03.07.2020 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 17:22
Общество 03.07.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 17:09
Общество 03.07.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 14:00
Общество 03.07.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.07.2020 13:03
Общество 03.07.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 11:59
Общество 03.07.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 11:24
Общество 03.07.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 11:14
Общество 03.07.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 10:16
Общество 03.07.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 08:53
Общество 03.07.2020 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2020 21:48
Общество 02.07.2020 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2020 17:17
Общество 02.07.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2020 16:42
Общество 02.07.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2020 15:53
Общество 02.07.2020 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:59
В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталейСмотреть фотографии
21:33
Губернатору Волгоградской области поручили контролировать ситуацию на рынке трудаСмотреть фотографии
19:48
Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:26
"А про музеи забыли?": туристы просят открыть памятные места Волгограда для посещенийСмотреть фотографии
17:22
Церемониться не стали: в Волгограде резво уничтожили советское наследие стадиона «Монолит»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде ограничат движение троллейбусов по Астраханскому мостуСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде дело об убийстве подростка на улице дошло до судаСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде директор стройфирмы гасил долги за счет налоговСмотреть фотографии
15:50
Приговор экс-судье за неправосудные решения вынесли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
«Ростелеком» на Юге обеспечит видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2020Смотреть фотографии
14:23
В Волгограде осудят задержанного с героином иностранцаСмотреть фотографии
14:19
После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило летоСмотреть фотографии
14:00
Аудио-экскурсии на смену книжкам: МТС обновит литературные скамейки в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:19
«Не раздавишь»: глава поселения вызвал на «дуэль» главу района Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
В Волгоградской области все хорошо со сбором налогов в пандемиюСмотреть фотографии
13:03
Рассадка зигзагами: в Волгоградской области проходит первый ЕГЭ в условиях пандемииСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде разыскивают коварную продавщицу мёдаСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области у COVID-19 передышка на платоСмотреть фотографии
11:24
Самые народные места Волгограда встали в очередь на обновлениеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде открывают первый официальный пляжСмотреть фотографии
11:05
Крупное ДТП под окнами обладминистрации в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
«Чиновники прогнулись перед Москвой»: волгоградцы назвали опрос по времени фикциейСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции для одной категории населенияСмотреть фотографии
21:48
Вид сверху: дублер Второй продольной в Волгограде все ровнее и реальнееСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
«Нас мучили до ночи»: в Волгограде запретили рекламу скандального автосалона после жалоб обманутых покупателейСмотреть фотографии
18:07
Интервью Германа Грефа в рамках спецпроекта «Первые лица бизнеса» покажет онлайн-кинотеатр ОККОСмотреть фотографии
17:17
Волгоградцы приняли за привет Илону Маску проплывший по Волге аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Маршрутки с неисправными тормозами перевозили людей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:42
В волгоградском "Роторе" прокомментировали слухи о бунте среди игроков из-за зарплатСмотреть фотографии
16:38
Вопрос о времени в Волгоградской области решат в торжественной обстановкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 