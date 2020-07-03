Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумы



Сын оскандалившегося на всю страну экс-депутата облдумы Гасана Набиева сегодня не смог вернуться в ряды судейского сообщества. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области оставила без удовлетворения заявление Набиева Рашада Гасан оглы о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения региональной квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий судьи Клетского районного суда, сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов области.

Как сообщалось ранее, полномочия судьи Клетского районного суда Набиева Рашада Гасана оглы были прекращены 26 апреля 2019 года. Поводом для такого решения стало представление и.о. председателя Волгоградского облсуда Дмитрия Туленкова о досрочном прекращении полномочий Рашада Гасана оглы Набиева в связи с основанием подпункта 6 пункта 1 ст. 14 Закона о статусе судей в Российской Федерации. Этот пункт предусматривает прекращение полномочий судьи в связи с «приобретением гражданства иностранного государства». Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана.

Рашад Гасан оглы Набиев был назначен должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области Указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.



