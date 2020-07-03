Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумы

Сын оскандалившегося на всю страну экс-депутата облдумы Гасана Набиева сегодня не смог вернуться в ряды судейского сообщества. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области оставила без удовлетворения заявление Набиева Рашада Гасан оглы о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения региональной квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий судьи Клетского районного суда, сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов области.
Рашад Гасан оглы Набиев был назначен должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области Указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.