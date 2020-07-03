Самые народные места Волгограда встали в очередь на обновление





В мэрии Волгограда определились с новым списком общественных пространств, которые обновят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», предпочтение отдавалось тем территориям, за которые активно голосовали жители в ходе рейтингового отбора. Последовательность обновления пространств сформирована следующим образом:

1. Сквер им. 8 марта в Центральном районе Волгограда

2. Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)

3. Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (2-й этап)

4. Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда

5. Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера»

6. Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирской – пр-кта Университетского) в Советском районе Волгограда (1-й этап, 2-й этап)

7. Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр. им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (2-й этап, 3-й этап)

8. Благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда (2-й и 3-й этапы)

9. Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали

10. Ул. Мира в Центральном районе Волгограда (2-й этап)

11. Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина

12. Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону Трактор», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской

13. Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда

14. Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль в Дзержинском районе Волгограда

15. Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда

16. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда

17. Благоустройство сквера им. Руднева в Кировском районе Волгограда

18. Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда

19. Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда

20. Благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда

21. Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе Волгограда

22. Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда

23. Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе Волгограда

24. Благоустройство территории, прилегающей к зданию ГУЗ «Поликлиника № 30» по ул. Ангарской, д. 114а в Дзержинском районе Волгограда

25. Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда

26. Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда

27. Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда





В следующем году будут реализованы те проекты, которые волгоградцы выбрали в качестве первоочередных, сообщили в администрации Волгограда. Количество объектов будет зависеть от объема денежных средств, выделенных муниципалитету в рамках федерального проекта.







