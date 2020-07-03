Общество

Самые народные места Волгограда встали в очередь на обновление

Общество 03.07.2020 11:24
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03.07.2020 11:24


В мэрии Волгограда определились с новым списком общественных пространств, которые обновят в  рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», предпочтение отдавалось тем территориям, за которые активно голосовали жители в ходе рейтингового отбора. Последовательность обновления пространств сформирована следующим образом:
1. Сквер им. 8 марта в Центральном районе Волгограда
2. Благоустройство бульварной части пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева (правая сторона по направлению в центр)
3. Благоустройство парка на территории микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда (2-й этап)
4. Благоустройство улицы им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда
5. Площадь перед ГБУК «Волгоградский Государственный Театр «Царицынская Опера»
6. Благоустройство объекта озеленения по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирской – пр-кта Университетского) в Советском районе Волгограда (1-й этап, 2-й этап)
7. Пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр. им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе Волгограда, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда» (2-й этап, 3-й этап)
8. Благоустройство территории парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда (2-й и 3-й этапы)
9. Благоустройство территории Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали
10. Ул. Мира в Центральном районе Волгограда (2-й этап)
11. Благоустройство территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина
12. Благоустройство территории, прилегающей к «Народному стадиону Трактор», расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда, на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской
13. Благоустройство ул. Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда
14. Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Камышовой, продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль в Дзержинском районе Волгограда
15. Сквер «Сурский» в Центральном районе Волгограда
16. Сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе Волгограда
17. Благоустройство сквера им. Руднева в Кировском районе Волгограда
18. Общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда
19. Сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда
20. Благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда
21. Прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64 в Советском районе Волгограда
22. Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе Волгограда
23. Парк «Победа» по пр-кту им. В.И.Ленина (от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе Волгограда
24. Благоустройство территории, прилегающей к зданию ГУЗ «Поликлиника № 30» по ул. Ангарской, д. 114а в Дзержинском районе Волгограда
25. Ул. им. Островского в Центральном районе Волгограда
26. Ул. Волгодонская в Центральном районе Волгограда
27. Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда

В следующем году будут реализованы те проекты, которые волгоградцы выбрали в качестве первоочередных, сообщили в администрации Волгограда. Количество объектов будет зависеть от объема денежных средств, выделенных   муниципалитету в рамках федерального проекта.


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