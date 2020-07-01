Потное лицо, жара, июль: члены избиркомов Волгограда стоически переносят духоту





До конца общероссийского голосования остается полдня. В Волгоградской области членам избирательных участков приходится особенно нелегко из-за изнуряющей жары. О наличии кондиционеров на УИКах остается только мечтать, поэтому некоторые члены комиссий в отсутствие голосующих снимают с головы защитные экраны. «Хоть чем-то подышать», - говорят сотрудники участков, продолжая оставаться в белых халатах поверх одежды, гигиенических масках и резиновых перчатках.





Каких послаблений не стоит ждать в помещениях для голосования, так это – измерение температуры тела на входе и обработка рук антисептиками. Корреспонденты ИА «Высота 102» объехали два десятка участков, на которых заветам главного санитарного врача России Анны Поповой следуют неукоснительно.





А вот с голосованием по времени творится определенная чехарда. На большинстве УИКов при выдаче опросного листа у избирателей не спрашивают паспорта и не ведут учет проголосовавших. На некоторых участках все же формируют какие-то списки и просят предъявить документ, удостоверяющий личность.





Некоторых горожан такая организация мероприятия неприятно удивляет. «Как-то это все несерьезно. Проголосовать можно, по сути, несколько раз. Реальной картины по итогам такого опроса мы не получим», - посетовала одна из участниц процедуры.





Ни в Городище, ни в Волгограде в первой половине дня съемочная группа информагентства аншлага на участках не обнаружила. Впрочем, публикуемая облизбиркомом информация о динамике явки избирателей говорит о том, что народ активно голосует.





Так, к 12.00 количество проголосовавших в регионе возросло по сравнению с минувшем днем на 6%. Всего до участков дошли почти 1,3 млн человек – 70,64% от общего количества избирателей региона.







