Потное лицо, жара, июль: члены избиркомов Волгограда стоически переносят духоту

Общество 01.07.2020 13:50
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01.07.2020 13:50
До конца общероссийского голосования остается полдня. В Волгоградской области членам избирательных участков приходится особенно нелегко из-за изнуряющей жары. О наличии кондиционеров на УИКах остается только мечтать, поэтому некоторые члены комиссий в отсутствие голосующих снимают с головы защитные экраны. «Хоть чем-то подышать», - говорят сотрудники участков, продолжая оставаться в белых халатах поверх одежды, гигиенических масках и резиновых перчатках.
Каких послаблений не стоит ждать в помещениях для голосования, так это – измерение температуры тела на входе и обработка рук антисептиками. Корреспонденты ИА «Высота 102» объехали два десятка участков, на которых заветам главного санитарного врача России Анны Поповой следуют неукоснительно.
А вот с голосованием по времени творится определенная чехарда. На большинстве УИКов при выдаче опросного листа у избирателей не спрашивают паспорта и не ведут учет проголосовавших. На некоторых участках все же формируют какие-то списки и просят предъявить документ, удостоверяющий личность.
Некоторых горожан такая организация мероприятия неприятно удивляет. «Как-то это все несерьезно. Проголосовать можно, по сути, несколько раз. Реальной картины по итогам такого опроса мы не получим», - посетовала одна из участниц процедуры.
Ни в Городище, ни в Волгограде в первой половине дня съемочная группа информагентства аншлага на участках не обнаружила. Впрочем, публикуемая облизбиркомом информация о динамике явки избирателей говорит о том, что народ активно голосует.
Так, к 12.00 количество проголосовавших в регионе возросло по сравнению с минувшем днем на 6%. Всего до участков дошли почти 1,3 млн человек – 70,64% от общего количества избирателей региона.
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