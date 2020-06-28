Общество

Явка волгоградцев на голосование по Конституции растет как на дрожжах

Общество 28.06.2020 13:26
0
28.06.2020 13:26


32% - такова явка избирателей Волгоградской области на участки за первые три дня голосования. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облизбиркома, всего на сегодняшний день в регионе проголосовали почти 595 тысяч человек
За минувший день УИКи посетили 9,94% избирателей области или 183 тысячи граждан.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России завершится 1 июля.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
28.06.2020 11:55
Общество 28.06.2020 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 11:14
Общество 28.06.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 10:14
Общество 28.06.2020 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 21:14
Общество 27.06.2020 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 17:57
Общество 27.06.2020 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 17:45
Общество 27.06.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 15:07
Общество 27.06.2020 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 14:18
Общество 27.06.2020 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 13:28
Общество 27.06.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 13:12
Общество 27.06.2020 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 12:11
Общество 27.06.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 11:58
Общество 27.06.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 09:52
Общество 27.06.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 08:55
Общество 27.06.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 21:54
Общество 26.06.2020 21:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
В финальный день голосования по Конституции в Волгоградской области вырастут тарифы на ЖКХСмотреть фотографии
14:19
Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Явка волгоградцев на голосование по Конституции растет как на дрожжахСмотреть фотографии
13:15
Силовики в Волгоградской области разоружили сторожаСмотреть фотографии
12:49
В проблемном районе Волгоградской области разгорелся новый экологический конфликтСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
И снова сотня: коронавирус «прописался»в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
Сезон пожаров в разгаре: жителей Волгоградской области призывают к дисциплинеСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом полеСмотреть фотографии
22:37
Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизниСмотреть фотографии
21:14
Волгоградские избиркомы попросили добавки бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
17:57
Новые круги и полосы: в Волгограде готовятся к ликвидации мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде инспектор ДПС требовал полмиллиона с водителя за ложный доносСмотреть фотографии
15:07
Волгоградцы ударили по коронавирусу пляжным отдыхом на БобрахСмотреть фотографии
14:18
Режим ЧС могут ввести в трех районах Волгоградской области из-за саранчиСмотреть фотографии
13:28
22% избирателей Волгоградской области дошли до избирательных участковСмотреть фотографии
13:12
Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерокСмотреть фотографии
12:46
Трое менеджеров из Саратова программировали АЗС в Волгограде на недолив бензинаСмотреть фотографии
12:11
Центральный и Ворошиловский районы Волгограда свяжет живописная тропаСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом полыхает незаконная свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцевСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его картуСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТПСмотреть фотографии
10:08
Шокирующие фото: в Волгоградской области машину завалило бетонными плитамиСмотреть фотографии
09:52
Для волгоградцев придумали туры на поездахСмотреть фотографии
09:33
В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботникахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области 15 лучших учителей получат премии президентаСмотреть фотографии
22:17
Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедицииСмотреть фотографии
21:54
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызуновСмотреть фотографии
21:09
В Волжском люди в черной и белой масках пытались ограбить офисы микрозаймовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 