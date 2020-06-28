Явка волгоградцев на голосование по Конституции растет как на дрожжах

Общество 28.06.2020 13:26
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28.06.2020 13:26
32% - такова явка избирателей Волгоградской области на участки за первые три дня голосования. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облизбиркома, всего на сегодняшний день в регионе проголосовали почти 595 тысяч человек
За минувший день УИКи посетили 9,94% избирателей области или 183 тысячи граждан.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России завершится 1 июля.
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