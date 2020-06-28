В финальный день голосования по Конституции в Волгоградской области вырастут тарифы на ЖКХ





1 июля в Волгоградской области, в финальный день голосования по изменениям Конституции, вырастут, как и планировалось в конце прошлого года, почти все тарифы на ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», об индексации тарифов стало известно еще осенью 2019 года. Несмотря на то, что предельный рост тарифов, согласно постановлению правительства Рф, в регионе должен составить 4%, в некоторых муниципалитетах подорожание будет на уровне 5%. Речь идет о Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке и Фролово. А вот для Жирновского, Котовского и Калачевского района повышение будет еще выше – на уровне 6,4%.

Итак, электроэнергия в регионе в среднем подорожает на 4,4%. Водоснабжение, водоотведение и тепло – на 5%, тепло – на 3,6%. Тарифы на газ будут скорректированы в конце июня. Единственный тариф, который не повысится, а наоборот, даже понизится для жителей частных домов сельских поселений – это на вывоз мусора. Если с 1 января 2020 года за вывоз мусора с жителей сельских поселений брали 104,37 рубля с человека, то с 1 июля они будут платить меньше – 92,03 рубля с человека.

На этом хорошие новости заканчиваются. Напомним, в разгар пандемии в России обсуждался вопрос о возможном отказе от планового повышения тарифов на ЖКХ в связи с тяжелым положением, в котором оказались жители страны. Однако в министерстве строительства и ЖКХ РФ выступили категорически против этого предложения, мотивировав это опасностью недофинансирования отрасли.



