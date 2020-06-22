Свечи памяти зажглись ночью на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 22.06.2020 08:59
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22.06.2020 08:59
В девятый раз на Мамаевом кургане прошла памятная акция "Завтра была война", сообщает ИА "Высота 102". По инициативе ГУ МВД России по региону, ежегодно накануне Дня памяти и скорби волгоградские полицейские, их коллеги из силовых структур и надзорных органов, а также представители власти зажигают свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны.
Датой начала страшной трагедии стало 22 июня 1941 года, когда ранним утром войска фашистской Германии без объявления войны атаковали границы Советского Союза и начали бомбить мирные села и города. Впервые акция "Завтра была война" прошла в Волгограде в 2012 году - тогда в ночь на 22 июня у "озера слез" на Мамаевом кургане собрались тысячи сотрудников правоохранительных органов, чтобы вспомнить всех, кто погиб за Родину.
В этом году количество участников акции было в разы меньше из-за действующих в регионе ограничительных мероприятий - вместо 5 тысяч всего несколько сотен. Памятное мероприятие прошло с соблюдением всех рекомендаций санитарных врачей.
Памятная акция началась под звуки песни "Священная война". Участники акции зажгли свечи, почтили минутой молчания память павших на полях сражений и возложили цветы к вечному огню.
За 1418 дней Великой Отечественной войны погибли около 27 миллионов советских граждан, 18 миллионов из которых - гражданское население. В память о них 22 июня в России объявлен Днем памяти и скорби.
Впервые 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества в 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ. В 1996 году указом президента он был переименован в День памяти и скорби. Спустя 11 лет он был включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный федеральным законом от 13 марта 1995 года.
Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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