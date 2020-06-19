Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвость





Сегодня массовые проверки по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии пройдут в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в рейде примут участие несколько групп нарядов областного батальона ДПС.

Госавтоинспекция Волгоградской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф на сумму 30 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность — штраф на сумму от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. На усмотрение суда возможны принудительные работы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Если вы увидели пьяного человека за рулем, то можете сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.



