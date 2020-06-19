Происшествия

Житель Ростова-на-Дону погиб в лобовом ДТП с фурой в Волгоградской области

Происшествия 19.06.2020 10:42
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19.06.2020 10:42


Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза произошло в Чернышковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером на автодороге "Волгоград - К. Шахтинский" 53-летний водитель автомобиля "Toyota Camry" из Ростова-на-Дону не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Mercedes-Benz Actros", за рулем которого находился 31-летний житель Кировской области.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

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