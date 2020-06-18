Серийного вора и наркосбытчика посадили в Волгограде на 11 лет





К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен в Волгограде 31-летний местный житель. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее судимого мужчину Краснооктябрьский районный суд признал виновным в серии краж и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года фигурант дела через Интернет стал получать указания о сбыте наркотиков от своего сообщника. После обустройства тайников с 17 свертками тяжелых синтетических наркотиков в ноябре мужчина был задержан сотрудниками полиции. Также в деле фигурировали несколько эпизодов краж денег, ювелирных украшений и садовых инструментов из квартир и дачных домиков.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Подсудимый вину полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



