В Волгоградской области растет количество умерших от коронавируса





Еще две смерти от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, за минувшие сутки список жертв инфекции увеличился до 27 человек.

Накануне в регионе выявлено 109 новых заболевших. Всего в Волгоградской области с начала пандемии зафиксировано 4569 случаев заболевания коронавирусом.







