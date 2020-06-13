В Волгоградской области растет количество умерших от коронавируса

Общество 13.06.2020 11:59
0
13.06.2020 11:59
Еще две смерти от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, за минувшие сутки список жертв инфекции увеличился до 27 человек.
Накануне в регионе выявлено 109 новых заболевших. Всего в Волгоградской области с начала пандемии зафиксировано 4569 случаев заболевания коронавирусом.
Реклама
Городищенский район Волгоградской области стал вторым по новым заболевшим коронавирусом13.06.2020 15:08
Общество 13.06.2020 15:08
В Волгограде назначена дата генеральной репетиции военного парада13.06.2020 14:07
Общество 13.06.2020 14:07
В Волгоградской области застукали 30 пьяных водителей13.06.2020 09:24
Общество 13.06.2020 09:24
В Волгограде фонтан-убийца восстановлен спустя пять лет после трагедии13.06.2020 08:46
Общество 13.06.2020 08:46
В Волгоградскую область снова стали завозить коронавирус из Москвы12.06.2020 20:19
Общество 12.06.2020 20:19
Ушел из жизни бывший депутат Волгоградской областной думы12.06.2020 19:02
Общество 12.06.2020 19:02
В День России губернатор Волгоградской области приехал в душевное место12.06.2020 17:43
Общество 12.06.2020 17:43
Песок из крана: в Волгограде в адскую жару люди жалуются на проблемы с водоснабжением12.06.2020 16:08
Общество 12.06.2020 16:08
В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетах12.06.2020 13:35
Общество 12.06.2020 13:35
В Волгоградской области почти три сотни гуляющих жителей попались в «сети» патрулей12.06.2020 11:58
Общество 12.06.2020 11:58
Тревожная стабильность: коронавирус не отпускает Волгоградскую область12.06.2020 11:56
Общество 12.06.2020 11:56
В День России котельниковцам вручили национальные флаги12.06.2020 11:44
Общество 12.06.2020 11:44
Волгоградские казаки продолжат в Подмосковье тренировки к параду Победы12.06.2020 11:19
Общество 12.06.2020 11:19
«Мало кто еще знает»: волгоградцы поехали на дачи в полупустых автобусах12.06.2020 09:56
Общество 12.06.2020 09:56
В Роспотребнадзоре оценили опасность использованных волгоградцами масок12.06.2020 09:35
Общество 12.06.2020 09:35
Реклама