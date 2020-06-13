В Волгоградской области застукали 30 пьяных водителей





За два дня профилактических рейдов по безопасности дорожного движения в регионе подразделениями ГИБДД выявлено 807 нарушений ПДД. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Задержано 30 нетрезвых водителей, в том числе восемь из которых были уже лишены прав, но вновь сели за руль после употребления алкоголя.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что с 11 по 14 июня в Волгоградской области пройдут рейды по безопасности дорожного движения.

На территории региона фиксируется рост числа ДТП, в которых погибают люди. Так, с начала июня в Волгоградской области произошло 66 ДТП, в результате которых 10 человек погибли и 81 травмирован. Из них 6 автоаварий, в которых 1 человек погиб и 9 травмированы, были совершены нетрезвыми водителями.

Основными видами ДТП за указанный период времени явились: столкновения транспортных средств – 26, наезды на пешеходов – 18, опрокидывания – 7, наезд на препятствие – 3, наезд на стоящее транспортное средство - 2.



