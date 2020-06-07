Общество

Жителям поселка Волгоградской области стыдно за памятник погибшим на войне

Общество 07.06.2020 17:42
0
07.06.2020 17:42


Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области расстроены состоянием памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, из фундамента мемориала, на котором высечены имена земляков, которые не вернулись с фронта,  стали вываливаться куски бетона. 

«Он давно начал разрушаться, но в этом году это особенно стало заметно. Надеялись, что хотя бы к 9 мая, к 75-летней годовщине Великой Победы  его приведут в порядок. Тем более, что наше поселение получило 3 миллиона рублей на благоустройство. Какие-то работы по облагораживанию территории поселка  вроде начали вести, но потом почему-то процесс остановился», - рассказывают люди. Да и сама территория вокруг памятника выглядит не лучшим образом. «Дорожка почти исчезла, вокруг травы по пояс, ее даже не косят», - сетуют жители поселка. По их словам, в этом году на 9 мая власти поселения хотя бы венок возложили. Раньше жители делали это сами. 

Напомним, жители поселка Профсоюзник в декабре 2018 года провели митинг против бездействия местных властей из-за проблем с водоснабжением поселка. Часть жителей выступала против главы поселения Зои Затесовой, однако после выборов она вновь возглавила Профсоюзнинское сельское поселение. 



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
07.06.2020 22:34
Общество 07.06.2020 22:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2020 21:59
Общество 07.06.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2020 15:52
Общество 07.06.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2020 15:37
Общество 07.06.2020 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2020 09:49
Общество 07.06.2020 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 21:45
Общество 06.06.2020 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 17:33
Общество 06.06.2020 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 14:53
Общество 06.06.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 14:05
Общество 06.06.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 13:06
Общество 06.06.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 10:17
Общество 06.06.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2020 08:46
Общество 06.06.2020 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 22:06
Общество 05.06.2020 22:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 20:56
Общество 05.06.2020 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 16:22
Общество 05.06.2020 16:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:34
Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:59
Улицы Волгограда заполонила реклама поправок в КонституциюСмотреть фотографии
20:43
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумовСмотреть фотографии
17:42
Жителям поселка Волгоградской области стыдно за памятник погибшим на войнеСмотреть фотографии
15:52
В июле Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособийСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от ракаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус унес жизни двух жителей МихайловкиСмотреть фотографии
11:39
Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Двухлетний малыш погиб в аварии с тягачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области иномарка задавила инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
10:58
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде обострилась проблема бродячих собакСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золотоСмотреть фотографии
21:45
Маскарад продолжается: Волгоград вступил в жаркое лето особого режимаСмотреть фотографии
20:41
В Волгограде ёлки-палки на клиентском маршруте ЧМ-2018 польют из гидрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В Волгограде коммунальщики посвятили выходные ремонту ливневого коллектораСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде улица имени прославленного генерала превращается в помойкуСмотреть фотографии
15:12
Коронавирус больше не приезжает в ВолгоградСмотреть фотографии
14:53
Село под Волгоградом закрыли на карантинСмотреть фотографии
14:05
Счета за отопление в мае волгоградцам объяснили особенностями расчетовСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области помощникам ветеранов дали льготы на проездСмотреть фотографии
11:48
Опять за 100: в Волгоградской области растет число зараженных COVID-19Смотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом 8-летний школьник опрокинулся на мопедеСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы стоят в очередях в СбербанкСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде расширили меры поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
08:46
Жителя Волгоградской области оштрафовали за укус носа бывшей женыСмотреть фотографии
22:40
В Волгоградской области выясняют причины смерти медсестры после вспышки COVID-19 в ЦРБСмотреть фотографии
22:06
В Волгограде на Мамаевом кургане 24 июня выступит оркестр Юрия БашметаСмотреть фотографии
20:56
Заложат дверь, вернут окно: в историческом здании Волгограда грядет переделкаСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде общественнице вынесли приговор за аферу с трудоустройством подростковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 