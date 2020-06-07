



Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области расстроены состоянием памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, из фундамента мемориала, на котором высечены имена земляков, которые не вернулись с фронта, стали вываливаться куски бетона.





«Он давно начал разрушаться, но в этом году это особенно стало заметно. Надеялись, что хотя бы к 9 мая, к 75-летней годовщине Великой Победы его приведут в порядок. Тем более, что наше поселение получило 3 миллиона рублей на благоустройство. Какие-то работы по облагораживанию территории поселка вроде начали вести, но потом почему-то процесс остановился», - рассказывают люди. Да и сама территория вокруг памятника выглядит не лучшим образом. «Дорожка почти исчезла, вокруг травы по пояс, ее даже не косят», - сетуют жители поселка. По их словам, в этом году на 9 мая власти поселения хотя бы венок возложили. Раньше жители делали это сами.





Напомним, жители поселка Профсоюзник в декабре 2018 года провели митинг против бездействия местных властей из-за проблем с водоснабжением поселка. Часть жителей выступала против главы поселения Зои Затесовой, однако после выборов она вновь возглавила Профсоюзнинское сельское поселение.











