Общество 07.06.2020 17:42
0
07.06.2020 17:42
Жители поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области расстроены состоянием памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, из фундамента мемориала, на котором высечены имена земляков, которые не вернулись с фронта, стали вываливаться куски бетона.
«Он давно начал разрушаться, но в этом году это особенно стало заметно. Надеялись, что хотя бы к 9 мая, к 75-летней годовщине Великой Победы его приведут в порядок. Тем более, что наше поселение получило 3 миллиона рублей на благоустройство. Какие-то работы по облагораживанию территории поселка вроде начали вести, но потом почему-то процесс остановился», - рассказывают люди. Да и сама территория вокруг памятника выглядит не лучшим образом. «Дорожка почти исчезла, вокруг травы по пояс, ее даже не косят», - сетуют жители поселка. По их словам, в этом году на 9 мая власти поселения хотя бы венок возложили. Раньше жители делали это сами.
Напомним, жители поселка Профсоюзник в декабре 2018 года провели митинг против бездействия местных властей из-за проблем с водоснабжением поселка. Часть жителей выступала против главы поселения Зои Затесовой, однако после выборов она вновь возглавила Профсоюзнинское сельское поселение.
Реклама
Родственница экс-прокурора Волгограда требует 40 миллионов с «Соснового бора»07.06.2020 22:34
Общество 07.06.2020 22:34
Улицы Волгограда заполонила реклама поправок в Конституцию07.06.2020 21:59
Общество 07.06.2020 21:59
В июле Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособий07.06.2020 15:52
Общество 07.06.2020 15:52
В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от рака07.06.2020 15:37
Общество 07.06.2020 15:37
В Волгограде обострилась проблема бродячих собак07.06.2020 09:49
Общество 07.06.2020 09:49
Маскарад продолжается: Волгоград вступил в жаркое лето особого режима06.06.2020 21:45
Общество 06.06.2020 21:45
В Волгограде коммунальщики посвятили выходные ремонту ливневого коллектора06.06.2020 17:33
Общество 06.06.2020 17:33
Село под Волгоградом закрыли на карантин06.06.2020 14:53
Общество 06.06.2020 14:53
Счета за отопление в мае волгоградцам объяснили особенностями расчетов06.06.2020 14:05
Общество 06.06.2020 14:05
В Волгоградской области помощникам ветеранов дали льготы на проезд06.06.2020 13:06
Общество 06.06.2020 13:06
Волгоградцы стоят в очередях в Сбербанк06.06.2020 10:17
Общество 06.06.2020 10:17
Жителя Волгоградской области оштрафовали за укус носа бывшей жены06.06.2020 08:46
Общество 06.06.2020 08:46
В Волгограде на Мамаевом кургане 24 июня выступит оркестр Юрия Башмета05.06.2020 22:06
Общество 05.06.2020 22:06
Заложат дверь, вернут окно: в историческом здании Волгограда грядет переделка05.06.2020 20:56
Общество 05.06.2020 20:56
На федеральных трассах в Волгоградской области разделят транспортные потоки05.06.2020 16:22
Общество 05.06.2020 16:22
Реклама