



Директор общественной организации в Волгограде признана виновной в фиктивном трудоустройстве 19 подростков с целью получения выплат из бюджета. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, Советский районный суд приговорил 39-летнюю фигурантку дела к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, предоставив отсрочку от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения и подделке документов.

Следствием и судом установлено, что обвиняемая с июля по ноябрь 2018 года составила соглашения о трудоустройстве 28 несовершеннолетних, в рамках которых получала соответствующие выплаты из регионального бюджета.

Однако из них в данной организации, занимающейся разведением лошадей, фактически работало 9 человек, остальные 19 были трудоустроены только на бумаге. Перечисленными за них денежными средствами в размере более 200 тысяч рублей женщина распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г. Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Вину женщина полностью признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



