На федеральных трассах в Волгоградской области разделят транспортные потоки





500 м тросового осевого ограждения уже установили на 777 км автодороги Р-22 «Каспий», еще 1,7 км установят на двух участках в ходе капитальных ремонтов – на 89 км трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский в Калачевском районе и на 37 км автодороги Р-22 «Каспий» на подъезд Элисте в Светлоярском районе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. По информации дорожников, для предотвращения аварийности на 786 км автодороги Р-22 «Каспий» и на 507 км Р-228 уже нанесены шумовые полосы, установлены предупреждающие информационные щиты и два комплекса автоматической фиксации административных правонарушений. На автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград появилась структурная дорожная разметка, предназначенная для создания шумового эффекта при приближении автомобиля к краю проезжей части. До конца года на 128 км трассы А-260 возле хутора Жирковский в Суровикинском районе будет установлен новый светофор с кнопкой вызова для пешеходов.





Как отметил директор филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Волгограде Александр Колобродов, за прошедшие четыре месяца аварийность на федеральных трассах в Волгоградской области снизилась почти на 30%, а число погибших сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



