Телеком

МегаФон запустил собственный сервис подкастов

Телеком 05.06.2020 13:47
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05.06.2020 13:47


МегаФон продолжает расширять экосистему цифровых сервисов и запускает платформу «МегаФон Подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Возможность прослушивать звуковой контент в удобное время, не отрываясь от повседневных задач, сделала подкасты популярными во всем мире, и их востребованность постоянно растет. По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России уже превысила 5 млн человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей. 
В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experienceи «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC– всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно. 
Пользователи приложения могут оформить премиальный доступ к расширенной части сервиса. Помимо бесплатного интернет-трафика при использовании приложения, он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится непосредственно с мобильного счета абонента и составляет 5 рублей в день.

«Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ, профессиональные авторы, которые создают качественный контент. Будучи удобным аудиосервисом, “МегаФон Подкасты” органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании –“МегаФон ТВ”, “МегаФонПресса” и “МегаФон Образование”», – сообщил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.
«МегаФон Подкасты» уже доступны для загрузки в GooglePlay Market и Apple AppStorе. Пользователи приложения могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для дальнейшего офлайн-использования даже без доступа к сети интернет. При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента.

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