С набережной Волгограда украли два шезлонга

Происшествия 04.06.2020 13:11
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04.06.2020 13:11
С Набережной Волгограда пропали два предмета парковой мебели. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с соответствующим заявлением руководство МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» обратилось в полицию. Пропажу двух шезлонгов обнаружили утром.
Новую парковую мебель в сквере у парохода «Гаситель» установили этой весной. Сквер заметно обновился – здесь появились прогулочная зона с лавочками и шезлонгами, площадка со спортивными тренажерами и музей военной техники под открытым небом.
Подобные акты вандализма фиксируются практически в каждом районе Волгограда, отметили в мэрии. Вандалы ломают парковую мебель, наносят на нее надписи и выкапывают высаженные деревья и кустарники. Так, в сквере Александры Пахмутовой прошлой осенью пропадали высаженные накануне растения, голубые ели вывозили и с новой набережной вдоль рокадной магистрали. Информация обо всех зафиксированных актах вандализма направляется в правоохранительные органы.
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