Пошли на снижение: в Волгоградской области уменьшилось количество новых заболевших коронавирусом

Общество 02.06.2020 11:45
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02.06.2020 11:45
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Всего в регионе зарегистрировано 3334 случая COVID-19.
Истекшие сутки не принесли и печальных вестей о скончавшихся от коронавируса. Всего в Волгоградской области умерли от инфекции 20 человек.
Напомним, накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина спрогнозировала, что в регионе ждут снижения количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За позапрошлые сутки в Волгоградской области выявили 189 новых больных.
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