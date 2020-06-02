Пошли на снижение: в Волгоградской области уменьшилось количество новых заболевших коронавирусом





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Всего в регионе зарегистрировано 3334 случая COVID-19.

Истекшие сутки не принесли и печальных вестей о скончавшихся от коронавируса. Всего в Волгоградской области умерли от инфекции 20 человек.

Напомним, накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина спрогнозировала, что в регионе ждут снижения количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За позапрошлые сутки в Волгоградской области выявили 189 новых больных.