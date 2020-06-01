Общество

К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян

Общество 01.06.2020 11:21 Новости компаний
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01.06.2020 11:21 Новости компаний


Сбербанк отметит Международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей. Этот праздник ежегодно отмечается более чем в 60 странах мира, в том числе в России. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, к этой дате Сбербанк выпустил видеоролик, рассказывающий о том, как дети проводят время в самоизоляции, и оказывается, им это очень нравится. 
Причина проста и трогательна — наконец-то они могут проводить больше времени с мамой и папой. В этот день хочется всем напомнить – независимо от того, где вы находитесь, дома или на работе, желание детей проводить как можно больше времени со своими родителями останется неизменным. И нам важно об этом не забывать.
Также Сбербанк приготовил к празднику подарки в мобильном приложении для детей от 6 до 13 лет СберKids — специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на TOY.RU и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и при этом контролировать его расходы. С помощью приложения ребенок учится копить и совершать первые в своей жизни самостоятельные покупки, оставаясь при этом под присмотром родителей. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно лишь установить мобильное приложение СберKids себе и ребенку, заполнить данные ребенка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребенок получил карту на своем устройстве.
«Сбербанк страхование жизни» весь июнь будет проводить бесплатное онлайн-тестирование школьников 2–11 классов на профориентацию. Тест разработан учёными МГУ и доступен владельцам полиса накопительного страхования по программе «Билет в будущее». По окончании тестирования школьники вместе с родителями смогут получить консультацию эксперта. 
Благотворительный сервис Сбербанк Вместе совместно с благотворительными фондами «Бюро Добрых Дел» и «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил акцию, в рамках которой у всех неравнодушных будет возможность помочь детям, растущим без родителей. Для этого необходимо перейти на сайт Сбербанк Вместе, выбрать проект и совершить пожертвование. Любая сумма поможет тем, кто нуждается в нашей общей поддержке.
Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» помогает воспитанникам детских домов комплексно подготовиться к взрослой самостоятельной жизни. «Старшие Братья Старшие Сёстры» — это программа индивидуального наставничества, которая помогает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни. 
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы всегда уделяем особое внимание детям: стараемся на понятных примерах объяснять им сложные финансовые термины, заботимся об их образовании, помогаем определяться с профессией, проводим конкурсы и олимпиады, сотрудничаем со школами, поддерживаем сирот и одаренных детей. Вкладываясь в развитие всех без исключения детей, а не только своих собственных, мы заботимся о будущем нашей страны, потому что именно от них зависит наше завтра».
Фото с сайта ru.freepik.com

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