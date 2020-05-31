Вторая попытка: в Волгограде снова готовятся к Параду Победы

Общество 31.05.2020 14:25
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31.05.2020 14:25
Личный состав воинских частей Волгоградского гарнизона возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
К тренировкам в Волгограде привлечено более 30 единиц боевой техники и почти полторы тысячи участников, в том числе военнослужащие, расчеты УФСИН, ГУ МЧС России, Волгоградского отделения казачьего войска Донского, следственного комитета, войска Национальной гвардии, военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России.
Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного
округа - в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.
Напомним, 29 мая президент Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.». 24 июня объявлен в России нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.
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