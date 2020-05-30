Общество

Школьные дворы принудительно закрылись от спортивных волгоградцев

Общество 30.05.2020 22:43
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30.05.2020 22:43


Спустя почти два месяца после введения в Волгоградской области режима самоизоляции территории некоторых школ в Волгограде внезапно оказались на замке. Как сообщили в редакцию ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, в конце мая, к примеру, администрация школы №49 закрыла доступ на территорию образовательного учреждения. На всех калитках появились замки и объявления, что теперь на территории школы в связи с распространением коронавирусной инфекции нельзя играть и заниматься спортом.

Поясняется, что мера это временная и действует на период самоизоляции. К слову, раньше в период действия режима самоизоляции территория школы всегда была открыта. Местные жители здесь занимались бегом, скандинавской ходьбой и выгуливали собак. В последнее время школьный двор облюбовали мамочки с детьми, а также подростки, которые стали играть здесь в футбол и баскетбол. Вероятно, что такая чрезмерная активность на территории школы администрации не понравилась.
Однако все равно находятся те, кто игнорирует замки и запреты. 

Напомним,  что в конце мая свое возмущение по поводу гуляющих толпами и нарушающих масочный режим горожан высказала замруководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко. Чиновница заявила, что жители фривольно отнеслись к введенным послаблениям режима особой готовности. «На детских площадках срывают ограничительные ленты, дети пользуются каруселями. Разрешили индивидуальные занятия физкультурой, но мы видим, что на спортплощадках вовсю играют в футбол», - сказала тогда Лисименко. В результате, ситуация с заболеваемостью в регионе, как отметила чиновница, остается напряженной и возникают новые очаги инфицирования коронавирусом. 
Режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был введен в Волгоградской области с 1 апреля. С 14 мая в регионе разрешили прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе при условиях выполнения жителями требований социального дистанцирования. Несмотря на послабление ограничительных мер посещение несовершеннолетними детских и спортивных площадок по-прежнему остается под запретом. Режим самоизоляции продлен в регионе до 16 июня.

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