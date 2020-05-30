Школьные дворы принудительно закрылись от спортивных волгоградцев

Общество 30.05.2020 22:43
0
30.05.2020 22:43
Спустя почти два месяца после введения в Волгоградской области режима самоизоляции территории некоторых школ в Волгограде внезапно оказались на замке. Как сообщили в редакцию ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, в конце мая, к примеру, администрация школы №49 закрыла доступ на территорию образовательного учреждения. На всех калитках появились замки и объявления, что теперь на территории школы в связи с распространением коронавирусной инфекции нельзя играть и заниматься спортом.
Поясняется, что мера это временная и действует на период самоизоляции. К слову, раньше в период действия режима самоизоляции территория школы всегда была открыта. Местные жители здесь занимались бегом, скандинавской ходьбой и выгуливали собак. В последнее время школьный двор облюбовали мамочки с детьми, а также подростки, которые стали играть здесь в футбол и баскетбол. Вероятно, что такая чрезмерная активность на территории школы администрации не понравилась.
Однако все равно находятся те, кто игнорирует замки и запреты.
Напомним, что в конце мая свое возмущение по поводу гуляющих толпами и нарушающих масочный режим горожан высказала замруководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко. Чиновница заявила, что жители фривольно отнеслись к введенным послаблениям режима особой готовности. «На детских площадках срывают ограничительные ленты, дети пользуются каруселями. Разрешили индивидуальные занятия физкультурой, но мы видим, что на спортплощадках вовсю играют в футбол», - сказала тогда Лисименко. В результате, ситуация с заболеваемостью в регионе, как отметила чиновница, остается напряженной и возникают новые очаги инфицирования коронавирусом.
Режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции был введен в Волгоградской области с 1 апреля. С 14 мая в регионе разрешили прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе при условиях выполнения жителями требований социального дистанцирования. Несмотря на послабление ограничительных мер посещение несовершеннолетними детских и спортивных площадок по-прежнему остается под запретом. Режим самоизоляции продлен в регионе до 16 июня.
Реклама
Волгоградстат: зарплата бюджетников подросла30.05.2020 21:42
Общество 30.05.2020 21:42
Волгоградцу дорого обошлось ДТП с машиной Росгвардии30.05.2020 19:50
Общество 30.05.2020 19:50
Унитаз к ливневой канализации подключили в центре Волгограда30.05.2020 16:09
Общество 30.05.2020 16:09
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗ30.05.2020 14:21
Общество 30.05.2020 14:21
Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемию30.05.2020 14:12
Общество 30.05.2020 14:12
В центре Волгограда появился книжный домик30.05.2020 11:04
Общество 30.05.2020 11:04
Полицейские посвятили песню волгоградским врачам30.05.2020 10:01
Общество 30.05.2020 10:01
На улицы Волгограда возвращается автобус №5530.05.2020 09:34
Общество 30.05.2020 09:34
В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникам29.05.2020 20:23
Общество 29.05.2020 20:23
Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом29.05.2020 16:47
Общество 29.05.2020 16:47
В Волгоградской области зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей29.05.2020 15:19
Общество 29.05.2020 15:19
В Волгограде чиновники объяснили снижение зарплат в закрытых на карантин интернатах29.05.2020 15:03
Общество 29.05.2020 15:03
Психинтернат стал стационаром: в Урюпинске стремительно растет число зараженных COVID-1929.05.2020 14:58
Общество 29.05.2020 14:58
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса29.05.2020 12:37
Общество 29.05.2020 12:37
Реклама