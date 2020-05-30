Общество

Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемию

Общество 30.05.2020 14:12
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30.05.2020 14:12


В Урюпинском районе Волгоградской области за сутки зафиксировано 93 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, еще 31  человек – это жители Волгограда. 11 новых заболевших проживают в Среднеахтубинском районе, в Волжском еще пять человек заболели COVID-19. В девяти районах зафиксировано от 1 до 3 новых случаев. Всего в Волгоградской области выявлено за прошедшие сутки 154 новых случая. 
Ранее, напомним, сообщалось о вспышке коронавирусной инфекции в Урюпинском психоневрологическом интернате. Сначала здесь заболели 52 человека, прошедшие сутки принесли еще почти сотню новых больных. Несмотря на то, что учреждение работало в закрытом режиме, заноса инфекции избежать не удалось. Как ранее поясняла председатель комитета социальной защиты Волгоградской области Лилия Заботина, теперь сотрудники учреждений с круглосуточным нахождением пациентов после сдачи анализов на коронавирус перед вахтой будут изолироваться в гостиницах, чтобы исключить случаи заболевания и заражения получателей социальных услуг. 

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