Волгоградцу дорого обошлось ДТП с машиной Росгвардии





Житель Волгограда должен возместить материальный ущерб региональному Управлению Росгвардии, причиненный в результате ДТП с патрульной машиной ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Советского районного суда, волгоградца обязали возместить 133 700 рублей ущерба и расходы на оценку в размере 4,5 тысячи рублей.

Согласно материалам дела, автомобилиста признали виновником ДТП. В январе 2018 года он протаранил патрульную машину Росгвардии. Тогда сообщалось, что авария произошла недалеко от остановки «Обувная фабрика». Погибших и пострадавших в результате ДТП не было, но автомобили получили механические повреждения. Отмечается, что гражданская ответственность виновника на момент ДТП не была застрахована.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



