Волгоградцу дорого обошлось ДТП с машиной Росгвардии

Общество 30.05.2020 19:50
0
30.05.2020 19:50
Житель Волгограда должен возместить материальный ущерб региональному Управлению Росгвардии, причиненный в результате ДТП с патрульной машиной ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Советского районного суда, волгоградца обязали возместить 133 700 рублей ущерба и расходы на оценку в размере 4,5 тысячи рублей.
Согласно материалам дела, автомобилиста признали виновником ДТП. В январе 2018 года он протаранил патрульную машину Росгвардии. Тогда сообщалось, что авария произошла недалеко от остановки «Обувная фабрика». Погибших и пострадавших в результате ДТП не было, но автомобили получили механические повреждения. Отмечается, что гражданская ответственность виновника на момент ДТП не была застрахована.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Реклама
Унитаз к ливневой канализации подключили в центре Волгограда30.05.2020 16:09
Общество 30.05.2020 16:09
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗ30.05.2020 14:21
Общество 30.05.2020 14:21
Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемию30.05.2020 14:12
Общество 30.05.2020 14:12
В центре Волгограда появился книжный домик30.05.2020 11:04
Общество 30.05.2020 11:04
Полицейские посвятили песню волгоградским врачам30.05.2020 10:01
Общество 30.05.2020 10:01
На улицы Волгограда возвращается автобус №5530.05.2020 09:34
Общество 30.05.2020 09:34
В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникам29.05.2020 20:23
Общество 29.05.2020 20:23
Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом29.05.2020 16:47
Общество 29.05.2020 16:47
В Волгоградской области зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей29.05.2020 15:19
Общество 29.05.2020 15:19
В Волгограде чиновники объяснили снижение зарплат в закрытых на карантин интернатах29.05.2020 15:03
Общество 29.05.2020 15:03
Психинтернат стал стационаром: в Урюпинске стремительно растет число зараженных COVID-1929.05.2020 14:58
Общество 29.05.2020 14:58
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса29.05.2020 12:37
Общество 29.05.2020 12:37
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом29.05.2020 11:48
Общество 29.05.2020 11:48
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещен29.05.2020 09:41
Общество 29.05.2020 09:41
Реклама