Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали

Общество 29.05.2020 13:10
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29.05.2020 13:10
Закрашенной мозаике в подземном переходе на пересечении улиц Мира и Комсомольской возвращают прежний вид. Заказчик текущего ремонта объекта МУ «Комдорстрой» выявил нарушения, допущенные подрядной организацией, и поручил их немедленно устранить, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня с раннего утра рабочие снимают шпателями с цветной керамической плитки свежую серую краску.
Тревогу в связи с тем, что вместе со стенами в подземке покрасили и панно народного художника России Петра Чеплыгина, на днях забили активисты. Свое возмущение по этому поводу на своей странице в Фейсбуке выразил председатель реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. «Сон разума рождает чудовищ. В случае отсутствия разума рождается только серость», - написал общественник. К слову, статуса объекта культурного наследия художественно оформленные стены в подземке не имеют. Явно не интересовались исторической ценностью панно и вандалы-граффитисты, которые не оставили на стенах подземки и живого места.
До последнего времени переход, расположенный в самом центре города, выглядел устрашающе. Неприятный вид создавали и заброшенные торговые помещения.
По заказу муниципального предприятия в тоннеле заменили электроосвещение, сейчас обновляют старые потолки и стены. «В ходе проверки работ мы обнаружили, что закрашена часть стен с мозаикой известного художника. По всей видимости, панно там появилось еще в 1975 году, когда построили подземный переход. Мозаике вернут прежний вид. Подрядная организация выполнит работы за свой счет», - пояснил представитель «Комдостроя».
Справка. Петр Чаплыгин - профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры, народный художник РФ, член Союза художников РФ. Он является автором фонтана «Красные птицы» у здания ГДЮЦа на улице Краснознаменской, серии скульптурных портретов российских императоров.
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