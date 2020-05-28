Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда











Четыре фонтана, сложных по инженерной организации и необычных по виду, возводят на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. 70% работ уже выполнено – к концу лета подрядная организация должна завершить работы, сообщает ИА «Высота 102».





Неподалеку от центральной лестницы расположен первый фонтан. Он традиционной круглой формы и небольшого размера (9 метров в диаметре). Но визуальная простота, как рассказал директор компании-подрядчика Роман Герман, обманчива. «Это будет водное шоу со светодинамической подсветкой и музыкальным сопровождением», - пояснил директор строительной компании. Второй аналогичный по содержанию фонтан, но вдвое больше по размеру, установлен чуть дальше – между амфитеатром и бронекатером.





На статус арт-объекта претендует фонтан-арка высотой 4,5 метра, под которым можно будет ходить. По обеим сторонам прямоугольных чаш будут бить по 14 пенных столбов.





Между двумя бронекатерами разместился каскадный семиуровневый фонтан, отделанный серым карельским гранитом. Дорогим благородным камнем обрамят и остальные водные сооружения.

Размер нового паркового пространства, которое разместится в границах Центральной лестницы и памятника «БК-13», составляет 16 гектаров.





Здесь должны высадить 10 тысяч деревьев и кустарников, для которых прокладывается система полива. Тротуарная плитка, велодорожки частично уложены, заасфальтирована территория парковки, которая протянется вдоль всей прогулочной зоны. Самый заметный объект на стройке – это будущий амфитеатр на 2300 мест, очертания которого уже вырисовываются.





Возле него скоро начнут возводить пешеходный мост, который свяжет нижнюю террасу с улицей Чуйкова. Полностью строительные работы на нижней террасе планируют завершить к 2022 году.





Напомним, обновлению набережной имени 64-ой Армии предшествовали берегоукрепительные работы. Уже проведена реконструкция верхней террасы, в результате которой обустроены декоративный пруд, плоскостной фонтан, скейт-парк и другие объекты. Также восстановлены пропилеи, ротонда, центральная и 28 дополнительных лестниц.



