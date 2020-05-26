Общество

В больнице Волгоградской области все же был дефицит СИЗ

Общество 26.05.2020 14:41
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26.05.2020 14:41


В центральной  больнице Светлоярского района Волгоградской области имелись проблемы со средствами индивидуальной защиты. Как сообщает ИА «Высота 102», это признал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. «Но это было связано с высоким спросом на СИЗ, который наблюдался в начале пандемии. Это был общий недостаток», - пояснил чиновник. Он также приветствовал решение Олега Чернобая, теперь уже бывшего главного врача Светлоярской ЦРБ, покинуть свой пост и стать обычным хирургом в своей же больнице. «Руководить медучреждением во время эпидемии – это тяжелая работа, не каждый с этим справляется. А хорошие клинические специалисты всегда нужны», - заметил зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области. 
Напомним, ранее медики Светлоярской ЦРБ в видеообращении заявили о своем недовольстве выплатами за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Облкомздрав и прокуратура проверили больницу, однако претензии сотрудников не подтвердились. Об этом заявил накануне Николай Алимов. В то же время возникли некоторые «организационные вопросы». В этот же день Олег Чернобай заявил о своем желании покинуть пост главврача. 
Олег Чернобай – уже не первый среди главных врачей медучреждений, кто решил добровольно расстаться со своей должностью после начала эпидемии коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Так, ранее  покинули свои посты руководители Волжской городской больницы №2 и Палласовской ЦРБ.
Фото сайта Светлоярской ЦРБ: бывший главный врач Олег Чернобай (в середине первого ряда) и коллектив медучреждения. 

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