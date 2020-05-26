Общество 26.05.2020 14:21
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26.05.2020 14:21
В день проведения торжественного мероприятия «Выпускник-2020» в районах Волгоградской области будет запрещена продажа алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие указания получили в районных администрациях Волгоградской области. Любопытно, что запланированный на 29 мая праздник «Выпускник-2020» в муниципалитетах региона пройдет в дистанционном режиме. Как и в Волгограде, где накануне выпускники попрощались со школой на виртуальных линейках. А вот запрет на продажу алкоголя будет очень даже реальным.
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