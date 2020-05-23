Первые новобранцы призыва времен пандемии прибыли в Волгоград

В весеннем призыве, который проводился в условиях пандемии, мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области пополнят более 500 новобранцев и молодых специалистов, прибывших из учебных центров Минобороны России.
Общество 23.05.2020 16:00
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23.05.2020 16:00
Первая партия новобранцев весеннего призыва прибыла в мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Призывники сразу попали в специально созданное отдельное подразделение, был проведен барьерный медицинский осмотр, а также изучение медкарт, эпидемиологического анамнеза и документов, подтверждающих проведение тестирования на наличие коронавирусной инфекции. На контрольно-пропускном стационарном пункте контроля новобранцев обработали антисептическим средством, а также выдали маски.
По данным ЮВО, для призывников, находящихся на карантине, изменен распорядок дня. 4 раза в день проводится термометрия, проветривание и дезинфекция всех помещений не менее 5 раз в сутки, также организовано усиленное медицинское наблюдение врачебно-сестринской бригады.
В весеннем призыве, который проводился в условиях пандемии, мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области пополнят более 500 новобранцев и молодых специалистов, прибывших из учебных центров Минобороны России.
В весеннем призыве, который проводился в условиях пандемии, мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области пополнят более 500 новобранцев и молодых специалистов, прибывших из учебных центров Минобороны России.
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