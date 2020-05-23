Нарушителей масочного режима ловят на остановках и вокзалах в Волгоградской области

Общество 23.05.2020 13:50
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23.05.2020 13:50
Правила перемещения и масочного режима в Волгоградской области за минувшие сутки нарушили 350 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном штабе, именно столько административных протоколов было составлено межведомственными патрулями по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Для гражданских лиц сумма штрафа по этой статье административного кодекса составляет от одной до 30 тысяч рублей.
В оперативном штабе напоминают, что с 20 мая все граждане обязаны соблюдать масочный режим в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Именно в этих местах и работают патрули.
Отмечается, что среди нарушителей в основном те граждане, кто покинул дома и квартиры без разрешительных документов или находился в местах общего пользования без масок и перчаток.
Решение о назначении размеров штрафов примут суды.
Напомним, в Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая.
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