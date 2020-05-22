В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских прав





Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего жителя Волгограда, страдающего алкоголизмом, который смог получить водительские права по фиктивному документу. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, преступление вскрылось в ходе надзорной проверки.

Установлено, что в марте текущего года у мужчины истек срок действия водительских прав. Получить новый документ законным путем он не мог, так как стоял на учете у врача-нарколога в связи с синдромом алкогольной зависимости. Тогда он купил в частной клинике медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. В дальнейшем фиктивный документ он предъявил в органы ГИБДД для получения нового водительского удостоверения.

Уголовное дело возбуждено УМВД России по г.Волгограду по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Устанавливаются лица, которые подделали и продали волгоградцу фиктивный медицинский документ. Новые водительские права мужчины аннулированы по иску прокуратуры.



