В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»





Сегодня в Волгограде прошел очередной рейд по выявлению горожан, которые не выполняют требование об использовании средств индивидуальной защиты при появлении в общественных местах. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские вместе с чиновниками администрации Волгоградской области прошлись по улицам Ворошиловского района, обращая внимание на горожан без масок и перчаток. Также участников рейда интересовало наличие у волгоградцев уведомлений, необходимых для выхода на улицу.





На остановке общественного транспорта около Ворошиловского торгового центра под пристальное внимание проверяющих попали пассажиры, выходящие из автобусов и троллейбусов. Если волгоградцы на свою беду оказывались без масок и перчаток, без протокола расстаться с полицейскими не удавалось.





Некоторые горожане доставали средства индивидуальной защиты из карманов и дело ограничивалось вынесением предупреждения и проведением профилактической беседы.





Напомним, накануне в Волгоградской области по результатам межведомственных рейдов было составлено рекордное количество протоколов. 530 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил передвижения и соблюдения масочно-перчаточного режима.







