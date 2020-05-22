Общество 22.05.2020 14:21
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22.05.2020 14:21
В Волгоградской областной клинической больнице №1 закрылось отделение эндокринологии из-за заболевшего коронавирусом пациента. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, других заразившихся в отделении нет, поэтому в ближайшее время оно откроется. Как пояснили в оперативном штабе, после того, как у пациента был диагностирован коронавирус, его перевели в инфекционную больницу. В помещении отделения провели дезинфекцию, а персонал отделения находится под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции на дому. На карантине медики проведут положенный срок. Все взятые на наличие инфекции тесты показали отрицательные результаты. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме.
Также Николай Алимов сообщил, что в центральных районных больницах Волгоградской области есть единичные случаи заражения медиков. «Врачи работают и в амбулаторной службе, выезжают на вызовы, а очаги заражения есть во всех районах, кроме одного», - пояснил он.
Фото сайта Волгоградской областной клинической больницы №1.
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