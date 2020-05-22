В аптеках Волгограда появятся противокоронавирусные костюмы





В аптеках «Волгофарма» появится новый товар – костюмы индивидуальной защиты. Как сообщает ИА «Высота 102», документы соответствующей закупки опубликованы на сайте госзаказов. Поставит костюмы в количестве 30 тысяч штук государственному унитарному предприятию АО «Корпорация «Росхимзащита». Стоимость закупки, произведенной у единственного поставщика, составила более 25 миллионов рублей, то есть цена одного комплекта будет около 800 рублей.

Ранее в аптеках «Волгофарма» затарились медицинскими масками и перчатками из Германии.

С 20 мая, напомним, в Волгоградской области введен обязательный масочно-перчаточный режим. Наличие противокоронавирусных костюмов от жителей пока не требуется.



