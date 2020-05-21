Телеком 21.05.2020 17:41
0
21.05.2020 17:41
«Ростелеком» построил оптику для многопрофильного медицинского центра на 100 коек в Волгограде, открытого на территории ФГБУ «413 Военный госпиталь» Министерства обороны. Технические специалисты национального провайдера развернули сетевую инфраструктуру и организовали канал передачи данных для подключения всех необходимых цифровых сервисов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
«Возведение специализированного центра стало важным этапом в цепочке мер для предотвращения распространения вируса. Перед нами стояла непростая задача строительства современной инфраструктуры связи на базе оптических систем в максимально сжатый отрезок времени. И с уверенностью могу сказать, что наши специалисты справились с ней на отлично, оправдав высокое доверие к компании. Важно, что и в нынешней непростой эпидемиологической ситуации “Ростелеком” не прекращает работу по развитию телеком-инфраструктуры населения, коммерческих и государственных объектов, потому что от оперативной связи сегодня зависят жизни людей», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Строительство объекта заняло всего 40 дней, общая площадь здания составляет 5,3 тысячи квадратных метров. После окончания пандемии вируса COVID-19 в нем будет оказываться помощь военнослужащим, пенсионерам, ветеранам военной службы и, при необходимости, жителям Волгоградской области. Центр соответствует самым строгим стандартам, которые предъявляются к инфекционным стационарам.
«Центр построен по модульному типу и представлен несколькими лечебно-диагностическими отделениями: приемное отделение, два боксированных по 45 коек и реанимация на 10 мест для тежелобольных. Боксы сконструированы так, чтобы не допустить нарушения противоэпидимического режима во время нахождения пациентов. Все передвижения происходят через шлюзовую систему», – пояснил Дмитрий Пузыренко, начальник многофункционального медцентра, майор медицинской службы.
На сегодняшний день в Волгоградской области «Ростелеком» подключил к интернету по оптической сети более 120 медицинских учреждений. Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на их подключение по телефону 8 800 200 30 00.
Реклама
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»20.05.2020 17:36
Телеком 20.05.2020 17:36
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат20.05.2020 14:31
Телеком 20.05.2020 14:31
МТС и ГИТИС проведут прослушивания для волгоградских школьников20.05.2020 12:48
Телеком 20.05.2020 12:48
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС15.05.2020 14:29
Телеком 15.05.2020 14:29
«Ростелеком» запустил Instagram-сериал «Пушкин 20.20»13.05.2020 17:14
Телеком 13.05.2020 17:14
Как не спустить в пустоту рекламный бюджет12.05.2020 13:21
Телеком 12.05.2020 13:21
«Ростелеком» на Юге будет строить и обслуживать сети Теlе208.05.2020 14:04
Телеком 08.05.2020 14:04
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»07.05.2020 12:43
Телеком 07.05.2020 12:43
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink06.05.2020 15:10
Телеком 06.05.2020 15:10
«Ростелеком» охватил оптикой шесть районных центров Волгоградской области01.05.2020 11:41
Телеком 01.05.2020 11:41
МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Волгограда30.04.2020 15:49
Телеком 30.04.2020 15:49
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников27.04.2020 15:06
Телеком 27.04.2020 15:06
«Домашний офис» поможет бизнесу работать дома25.04.2020 12:40
Телеком 25.04.2020 12:40
«Ростелеком» провел вебинар по кибербезопасности для волгоградских пенсионеров23.04.2020 12:10
Телеком 23.04.2020 12:10
«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области22.04.2020 15:38
Телеком 22.04.2020 15:38
Реклама