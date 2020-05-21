Расследования

Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве

Расследования 21.05.2020 15:54
0
21.05.2020 15:54


Бывший директор кредитного товарищества обвиняется в хищении у 195 граждан в Волжском свыше 50 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем и одновременно директором кредитного товарищества, осуществляющего деятельность по потребительскому кредитованию и торговле ювелирными изделиями.
Воспользовавшись благонадежной репутацией кредитного товарищества, фигурант уголовного дела начал принимать вклады  от населения, фактически заключая договоры со своей стороны как с индивидуальным предпринимателем. Проценты по займам первое время частично погашались по принципу финансовой пирамиды – за счет новых вкладчиков.
После прекращения новых денежных поступлений в октябре 2018 года индивидуальный предприниматель обратился в суд для признания себя банкротом, не вернув большую часть вкладов. Это более 50 миллионов рублей, похищенных в период с 2011 по 2018 годы. 
При этом, как выяснили следователи, в указанный период на имя неработающего сына обвиняемого были приобретены две квартиры в Санкт-Петербурге, на которые в рамках расследования уголовного дела наложен арест. Вину мужчина не признает. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волжскому.
По информации «Высоты 102», в деле фигурирует КТ «ООО «Ломбард и К».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Расследования
21.05.2020 11:12
Расследования 21.05.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2020 18:34
Расследования 20.05.2020 18:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2020 13:42
Расследования 20.05.2020 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2020 11:52
Расследования 20.05.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2020 11:25
Расследования 20.05.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2020 13:40
Расследования 19.05.2020 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 17:36
Расследования 18.05.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 17:18
Расследования 18.05.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 16:58
Расследования 18.05.2020 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 16:27
Расследования 18.05.2020 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 14:05
Расследования 18.05.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 14:03
Расследования 18.05.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 10:52
Расследования 18.05.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2020 09:36
Расследования 18.05.2020 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2020 15:09
Расследования 16.05.2020 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:33
Загадочные избушки на Ангарском пруду взволновали жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Банки облегчили кредитное бремя в период пандемии для 10 000 волгоградцевСмотреть фотографии
16:12
Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улицеСмотреть фотографии
15:54
Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничествеСмотреть фотографии
15:30
Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в РоссииСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области заявили о сохранении объема помощи онкобольнымСмотреть фотографии
14:40
Есть контакт?: власти разъяснили волгоградцам правила строгого масочно-перчаточного режимаСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде ночной посетитель супермаркета попытался добыть еды с ножомСмотреть фотографии
13:46
«Разбираемся вручную»: волгоградские чиновники подтвердили наличие жизни в «мертвых» ТРЦСмотреть фотографии
13:36
Тотальную проверку на коронавирус проходят жители двух хуторов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
Смертность от пневмонии резко возросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Чиновники нацелились жестче штрафовать гуляющих толпами волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:52
Котельниковцы стремятся восстановить историческую справедливостьСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не сдается: Волгоградская область приближается к 2000 заболевшихСмотреть фотографии
11:39
Мэрия Волгограда прервала молчание по поводу сноса «Соснового бора»Смотреть фотографии
11:22
Красивые щеночки и больные дети: мошенники лихо разводят волгоградцев на деньгиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде директора офиса продаж «Билайна» осудили за присвоение выручкиСмотреть фотографии
10:39
Пострадавшим от коронавируса волгоградским предпринимателям дали денегСмотреть фотографии
10:25
Волгоградские эпидемиологи разъяснили правила обращения с покупателями без масокСмотреть фотографии
09:58
Лошадей из «Соснового бора» в Волгограде готовы приютить священники и спортсменыСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области нашли 108 самостроевСмотреть фотографии
09:13
В первый день масочного режима в Волгоградской области поймали сотню нарушителейСмотреть фотографии
18:34
Поджигателя сарая, сена и автомобиля арестовали под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:26
Вырастить урожай – главная тема сельхозсезона 2020Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде солдат-срочник получил срок за дедовщину с поножовщинойСмотреть фотографии
17:36
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
17:06
В Волгограде пресекли сброс стоков в речкуСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области назвали самые зараженные коронавирусом муниципалитетыСмотреть фотографии
16:43
Вторую партию вахтовиков из Якутии поселили в обсерватор под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 