Две квартиры волгоградского бизнесмена арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве





Бывший директор кредитного товарищества обвиняется в хищении у 195 граждан в Волжском свыше 50 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем и одновременно директором кредитного товарищества, осуществляющего деятельность по потребительскому кредитованию и торговле ювелирными изделиями.

Воспользовавшись благонадежной репутацией кредитного товарищества, фигурант уголовного дела начал принимать вклады от населения, фактически заключая договоры со своей стороны как с индивидуальным предпринимателем. Проценты по займам первое время частично погашались по принципу финансовой пирамиды – за счет новых вкладчиков.

После прекращения новых денежных поступлений в октябре 2018 года индивидуальный предприниматель обратился в суд для признания себя банкротом, не вернув большую часть вкладов. Это более 50 миллионов рублей, похищенных в период с 2011 по 2018 годы.

При этом, как выяснили следователи, в указанный период на имя неработающего сына обвиняемого были приобретены две квартиры в Санкт-Петербурге, на которые в рамках расследования уголовного дела наложен арест. Вину мужчина не признает. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волжскому.

По информации «Высоты 102», в деле фигурирует КТ «ООО «Ломбард и К».



