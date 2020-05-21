В Волгоградской области к тестированию на COVID-19 подключили центр СПИДа





В Волгоградской области утвердили перечень лабораторий, где проводят исследования на коронавирус. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации региона. Теперь список состоит из 7 лабораторий, тогда как до последнего времени в нем числилось 6 лабораторий.

«Новичок» в перечне – лаборатория ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Напомним, ранее исследованиями занимались в четырех государственных и двух частных клиниках: в консультативно-диагностической поликлинике №2, в клинике №1 Волгоградского государственного медуниверситета, в клинической больнице «РЖД-Медицина», в городской детской поликлинике №2 Волжского, в Волгоградском научно-исследовательском противочумном институте, в центре гигиены и эпидемиологии.

Между тем, в Волгограде одна из частных клиник начала проводить тестирование на коронавирус всех желающих узнать, являются ли они носителями этой инфекции. Услуга эта платная. При этом сегодня зампредседателя комитета здравоохранения Николай Алимов рассказал, что в планах региональных властей – проводить такие исследования и на базе государственных клиник.



