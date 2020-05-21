Общество 21.05.2020 09:13
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21.05.2020 09:13
Межведомственные патрули выявили за сутки в Волгоградской области 125 человек, которые нарушили правила перемещения во время режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, у нарушителей отсутствовали документы - паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице.
Это является основанием для составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Отметим, что с 20 мая в регионе начал действовать масочно-перчаточный режим. Однако сколько нарушителей без индивидуальных средств защиты было остановлено, не сообщается.
В составах межведомственных групп рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств.
Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая. С 14 мая в регионе разрешено совершать прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе.
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