«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»





«Ростелеком» на Юге подвел итоги регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится с 2012 года ежегодно и ориентировано на популяризацию инноваций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли, а также на объективное освещение процесса цифровизации страны. В этот раз конкурс проходил по четырем основным номинациям и трем спецноминациям. Партнер события – АО «НЭК Нева Коммуникационные системы».

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество журналистов и блогеров из регионов ЮФО и СКФО, которые представили на суд жюри около 600 работ. Наибольшее количество заявок на участие поступило от представителей Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской области, Северной Осетии и Дагестана, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. В этом году работы на региональном уровне оценивали жюри, в состав которого вошли: заместитель директора южного филиала «Российской газеты» Дмитрий Жданов, главный редактор газеты «Советская Адыгея» Зара Чундышко, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов и директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

«Сегодня конкурс вышел на новый уровень своего развития – он вырос не только количественно, но и качественно, а также вовлек в участие большой круг журналистов из районных и муниципальных СМИ, молодых корреспондентов и блогеров. В заявленных материалах многие авторы поднимали актуальные вопросы цифровизации городов и сельской местности, беспокоились вместе с читателями за кибербезопасность, следили за прогнозами развития сетей 5G, просто и доступно, но при этом профессионально и компетентно рассказывали об инновационных технологиях, обучении школьников профессиям будущего, внедрении биометрии в повседневную жизнь и многих других важных темах. Уверен, что в этом году конкурс свою миссию выполнил», – отметил Вячеслав Плеханов.

Победителями и призерами регионального этапа на Юге стали более 20 журналистов, в числе которых представители телерадиокомпаний, печатной периодики, интернет-СМИ и блогеры.

В номинации «Интернет СМИ»:

первое место члены жюри присудили корреспонденту делового журнала «Эксперт-Юг» Александру Гаврилову за публикацию «АПК с большой буквы»;

второе место заняла журналист газеты «Аргументы и факты Волгоград» Надежда Кузьмина со статьей «Зачем чипировать людей? Россияне — о жизни с гаджетами под кожей»;

третье место – у корреспондента интернет-портала «Прожектор» из Астрахани Анастасии Вербиной за статью «Жидкий азот, биореактор и роботы».

В номинации «Печатная пресса»:

первое место заслужил корреспондент «Курганинские известия» Наталья Шамова за статью «В безопасное цифровое будущее вместе с Даниилом Черновым»;

второе место жюри отдали представителю газеты «Ставропольская правда» Юлии Платоновой за публикацию«Эпидемия социальной инженерии»;

третье место – у обозревателя газеты «Советская Адыгея» Юлии Мельниковой за статью «Технологии комфорта. О преимуществах внедрения системы “умный город”».

В номинации «Радио и телевидение»:

первое место занял корреспондент «Россия 1. Дагестан» Саркар Магомедов с сюжетом «В Дагестане подключают к интернету отдаленные и малочисленные села»;

второе место – Екатерина Шапаева из РИА «Калмыкия» с сюжетом о кванториуме в республике;

третье место получил ведущий программы «Тема дня» Алексей Власов за интервью с ассистентом кафедры компьютерных технологий КубГТУ Юрием Егорихиным на тему безопасности в сети.

В номинации «Социальные медиа (блогеры)»:

победу одержал Сергей Волков с постом «Цифровизация транспорта»;

второе место – у Валентины Вяткиной за публикацию «Цифровизация образования: особенности и свойства. Честный взгляд учителя»;

третье место в номинации по итогам оценки жюри взяла Юлия Севастьянова за пост «Как цифровая экономика минимизирует последствия пандемии коронавируса».

Несмотря на то, что в трех спецноминациях победитель определится только на федеральном уровне, региональное жюри конкурса решило отметить специальными призами по три лучших работы в каждой из них.

В спецноминации «Кибербезопасность»:

- «Детки в сетке» корреспондента газеты «Северная Осетия» Натальи Гацоевой;

- «Кибермошенники в 2019 году совершили 115 незаконных операций без согласия физлиц в Ростовской области» корреспондента информационного агентства «Интерфакс-Юг» Ирины Фомченковой;

- «Бунт домашней техники уже не за горами?» сотрудника редакции газеты «Вечерний Ставрополь» Натальи Ардалиной.

В спецноминации «5G»:

- «Дай пять: как скорости 5G изменят бизнес и когда этого ждать» под авторством сотрудника редакции «РБК-Краснодар» Ирины Силантьевой;

- «5G: безопасно или нет?» от обозревателя портала «TechnoDrive.ru» Бориса Зубова;

- «5 мифов о 5G» блогера Юлии Клиндуховой.

В спецноминации «Цифровая экономика»:

- телепередача «Вести Ставропольский край. Экономика», посвященная цифровой экономике с ведущей эфира Светланой Лач;

- статья «Что стоит за биометрией?» корреспондента газеты «Дагестанская правда» Ширвани Айгунова (псевдоним Шамиль Гарунов);

- публикация «Потрогать руками четвертую технологическую революцию» блогера Веры Волошиновой.

«Поздравляю всех участников с победой! Среди тех, кто пишет для людей, находится в центре событий и делится с читателями новой информацией и знаниями, не бывает проигравших. В этом году коллеги представили на суд жюри огромное количество достойных работ, из которых нам было сложно выбрать победителей. Но самое главное, что за многообразием жанров мы увидели широкую палитру устремлений нашего общества, которые благодаря цифровизации находят новые формы применения и делают жизнь людей проще и лучше», – поделилась мнением Зара Чундышко.

Все отмеченные авторы получат от организаторов призы и именные дипломы. Победители, занявшие первые места в основных номинациях на региональном уровне, будут участвовать в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут летом 2020 года.

«Ростелекома» с региональными СМИ на Юге продолжится в рамках Медиаклуба#ВСЕТИ, который компания запустила в прошлом году. Его основная цель – содействовать повышению компетенций журналистов в цифровой сфере. Дальнейшее развитие взаимоотношенийс региональными СМИ на Юге продолжится в рамках Медиаклуба#ВСЕТИ, который компания запустила в прошлом году. Его основная цель – содействовать повышению компетенций журналистов в цифровой сфере.



